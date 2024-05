Les cris du corps de Billie Eilish et Cass Elliot

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft (Darkroom/Interscope Records, 2024)

On a fini par oublier que Billie Eilish n’a que 22 ans, qu’elle est née après le 11 septembre 2001 et la mort de Napster, parce qu’elle a littéralement grandi devant nos yeux depuis son surgissement en 2017 avec le titre Ocean Eyes. Sa discographie raconte exactement cette marche en avant de presque adulte à jeune femme : son premier album d’ado gothique en 2019 (lire l’épisode 29 de la saison 1, « Billie Eilish à une touche de « Keyboard Sounds » »), un deuxième qui racontait le prix de la célébrité, puis un troisième sorti il y a peu, Hit Me Hard and Soft, où elle semble faire le tri de ses pensées en mode « ça, je garde», « ça, ça dégage».

En façade, le système est le même depuis toujours chez la Californienne qui a grandi à l’ombre d’Hollywood : elle travaille en chaussons à la maison, avec son frère Finneas O’Connell qui s’est fait un nom de producteur en construisant pour elle un univers synthétique de chambre-refuge où la voix – toujours poignante – est comme déposée directement dans l’oreille des auditeurs et la musique épaisse comme une couette sous laquelle on se cache. Cette mécanique a avancé de chanson en chanson dans sa maîtrise de l’objet sonore Billie Eilish, à travers les ballades les plus poignantes qu’il a fait naître (When the Party’s Over, Getting Older) autant que dans ses emportements électroniques. Hit Me Hard and Soft poursuit aujourd’hui cet affinage patient, mais montre aussi un certain épuisement du système Finneas-Billie en n’offrant rien de proprement surprenant : il faudra probablement que la chanteuse et compositrice fasse confiance à quelqu’un d’autre pour passer à autre chose.

Pour l’instant, elle négocie le virage du troisième album en douceur, presque en mode routine mais en appuyant sur tous ses choix avec la sérénité de l’expérience. Quand les débuts de Billie Eilish étaient peuplés de sons dérangeants et de recoins agités comme un mauvais sommeil, ce nouvel album est limpide dans sa mise en musique qui lorgne vers la piste de danse mais n’ose pas franchir le pas dans un premier temps : la soirée passée à se perdre dans la musique trop forte reste comme fantasmée pendant une bonne moitié du disque (Lunch, Chihiro…). Puis, très symboliquement, tout se débloque au milieu de The Greatest, qui raconte une histoire d’amour ratée parce que l’autre ne voulait pas s’engager – et la prise de conscience qu’on fait les choses pour soi avant tout :

« All my love and patience

All my admiration

All the times I waited

For you to want me naked

Made it all look painless

Man, am I the greatest »