Sages comme des sauvages et Fabulous Trobadors, agit-proche

Sages comme des sauvages, Maison maquis (Capitane records, 2024)

Est-ce qu’on a fait exprès, à la veille du premier tour des législatives anticipées, de choisir un disque qui célèbre en même temps les rencontres musicales et la France qui s’amuse loin des grandes villes ? Tout à fait, mais pas que. Car Maison maquis, le troisième album du duo Sages comme des sauvages, est surtout un vrai bon disque qui respire et dégoupille des mots entêtants qui dureront sûrement.