Carbonne et Sabrina Carpenter, il fait trop yacht pour travailler

Carbonne, Imagine (PNM Productions/Play Two, 2024)

Il est venu, non pas le temps des cathédrales mais le temps de se demander quel sera le tube de cet été 2024. Vous me direz qu’on est déjà presque le 14 juillet et que l’été a déjà bien commencé… Oui, mais les cerveaux autant que les équipes des Jours ont été un tout petit peu occupés par la dissolution de l’Assemblée nationale et le chambardement politique qu’elle a déclenché. Une actualité tellement envahissante, et pour tout dire stressante, qu’on a même fini par lancer entre deux articles politiques la Discolution, une pastille musicale dansante pour penser à autre chose le temps d’une chanson. Rien n’est vraiment fini dans cette actu-là, mais désormais, on peut quand même se permettre de déconnecter un peu. Mettre le chien, la glacière et les enfants dans le TER et glisser enfin en mode estival.

C’est là que surgit la question devenue rituelle dans cette chronique musicale : quelle sera la chanson qui va traverser les publics et les rayons des supermarchés cette année ? On l’a déjà expliqué, nous ne vivons plus dans l’époque des tubes de masse, celle de la Macarena et de Las Ketchup, quand tout le monde était condamné à entendre les mêmes succès parce qu’ils n’avaient que quelques radios, télévisions et médias pour exister. Aujourd’hui, le streaming et les réseaux sociaux ont tout démultiplié et même Taylor Swift, l’artiste la plus écoutée sur les plateformes de streaming en 2023, n’a représenté