Sufjan Stevens et Chuck & Mary Perrin, orchestrales manœuvres

Sufjan Stevens, Javelin (Asthmatic Kitty Records, 2023)



«Portez-vous bien, soyez joyeux, restez sains d’esprit, restez en sécurité. Je vous aime. » Il faut être insubmersible pour s’adresser à son public comme l’a fait Sufjan Stevens récemment, expliquant qu’une sale maladie l’empêche de venir lui parler de Javelin, son dixième album qui est un disque de deuil et d’espoir. C’est comme si les conditions mêmes de la sortie de ce disque brillant et étouffant venaient appuyer sur toutes les plaies à peines apaisées, nous replonger avec le chanteur américain, 48 ans aujourd’hui, dans la genèse plus personnelle que jamais de ces chansons. À l’heure de la sortie de Javelin, Sufjan Stevens se remet donc lentement du syndrome de Guillain-Barré, une « affection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques », selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé. Le traitement a fonctionné et il espère pouvoir remarcher dans les prochains mois, pendant que son nouvel album prend son envol loin de lui.