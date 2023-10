Tif et Mazouni, blédards sensibles

Tif, 1.6 (HSH/ADA France)

Le deuxième album de l’Algérien Tif, paru au printemps et qui ressort ce mois-ci enrichi de trois sessions live qui l’éclairent d’un jour nouveau, commence par une fausse piste : un morceau nommé Demain c’est b3id qui s’élance comme un titre de rap français actuel, flow contrarié, sourcils froncés. Il parle de « faire du sale », on s’attend à ce qu’il raconte des histoires de quartier, de fric et de trafic facile, de « faire le million » de streams et s’acheter une grosse voiture pour faire des burns sur l’autoroute. Mais c’est autre chose qui surgit rapidement et fait de Tif un passionnant représentant d’une nouvelle chanson en français qui se tient pile à l’équilibre entre le rap et le pur sentiment chanté. Il n’y a plus aucune raison de vouloir revendiquer l’une ou l’autre étiquette dans le monde de la musique très fluide d’aujourd’hui, c’est l’entre-deux qui est intéressant. Et Tif fait cela très bien dans son coin, pas bien loin de Soolking, Georgio ou Hamza qui occupent le même spectre sonore, continuité naturelle de l’hyperprésence du rap dans la musique en français depuis dix ans.

Longtemps, le jeune Toufik a pensé réussir à exister dans la musique depuis sa ville d’Alger. À la toute fin des années 2010, on l’entendait ainsi sur des mixtapes et quelques singles remarqués outre-Méditerranée, où apparaissait déjà son intérêt pour des productions très acoustiques mais qui ne dépassaient pas encore les codes attendus du rap de sa génération. À 18 ans, il a donc pris une décision jamais facile : partir, pour Lyon puis Paris, et se réinventer non plus en rappeur algérien mais en musicien immigré perclus d’une mélancolie romantique qui le connecte directement à la longue histoire de la chanson maghrébine en France (on y revient en Face B, bien sûr). Tif a tergiversé encore quelques années, lâchant de purs moments de rap dans son single .38 et en partie dans son premier album Houma Sweet Houma. Mais déjà, autre chose se dessinait qui faisait de lui un garçon toutes sensibilités dehors. En même temps qu’il clamait le souvenir ému de son « houma » – son quartier, on entendait ainsi de la darbouka, des guitares et trompettes qui frappaient sans hésiter à la porte du chaâbi et du raï (lire l’épisode 1 de la saison 1, « Mohamed Lamouri continue Cheb Hasni »), mais le disque revenait encore beaucoup aux triolets électroniques de la trap et hésitait encore à revendiquer pleinement sa personnalité.

Tout est réglé dans 1.6, un disque nommé en double clin-d’œil au numéro de la wilaya d’Alger (la subdivision administrative) et à une version du jeu Counter-Strike que Tif a rincé comme tous les adolescents du début des années 2000.