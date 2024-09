Chilla et Wallen, bande de chill

Chilla, 333 (Suther Kane, 2024)

«On dit qu’j’suis pas de bonne humeur, mais putain j’suis pas de bonne humeur. » Voilà Chilla qui revient avec un album dégoupillé où elle se réinvente en chanteuse pop sans abandonner son attitude hip-hop et ses fondations R’n’B. Ça s’appelle 333 et c’est le disque qu’on attendait de Maréva Ranarivelo, 30 ans cette année, qui a beaucoup tenté avant d’arriver à cette forme d’épure très personnelle.