Godspeed You! Black Emperor et Zeinab Shaath, pour des lendemains palestiniens

Godspeed You! Black Emperor, No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead (Constellation, 2024)

Voilà un groupe qui a toujours réussi à dire les choses sans prendre la parole ou presque. Et toujours à un moment choisi. Le collectif canadien Godspeed You! Black Emperor revient ainsi aujourd’hui avec un huitième album ouvertement adressé au conflit israélo-palestinien, un sujet qui traverse une bonne partie de sa discographie faite de montagnes sonores électriques et de vallées rêveuses embrumées, mais aussi de militantisme du quotidien. Tout est dit dès le titre de ce disque, No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead. Soit le nombre de morts dans la bande de Gaza diffusé à cette date par le ministère de la Santé du Hamas, Godspeed se plaçant toujours du côté des civils dans ce conflit relancé par les attaques terroristes du groupe islamiste palestinien, le 7 octobre 2023, il y a un an cette semaine. Et les Montréalais d’expliquer leur démarche dans le texte qui accompagne l’album : « PAS DE TITRE = quels gestes ont du sens tandis que des petits corps tombent ; quel contexte ? Quelle mélodie fracassée ? Et puis un décompte et une date pour marquer un point sur la ligne, le processus négatif, la pile qui grossit. »

Agrégat de musiciens, musiciennes et vidéastes formé pour un projet éphémère, Godspeed You! Black Emperor est devenu un groupe plus ou moins fixe au tournant des années 2000, avec une série d’albums qui s’adressaient alors au capitalisme destructeur et en particulier à la mécanique mortifère des ventes d’armes.