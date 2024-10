Broadcast et The United States of America, mélodistes en sous-sol

Broadcast, Distant Call: Collected Demos 2000-2006 (Warp Records, 2024)

Dans un monde idéal, ce disque n’aurait jamais dû exister. Ou alors dans quelques décennies, après la retraite bien méritée de Broadcast, le duo formé par Trish Keenan et son compagnon James Cargill au milieu des années 1990 à Birmingham. Avant cela, Broadcast aurait continué à publier des albums se promenant entre la pop sixties revue par les machines et le bruitisme expérimental toujours traversé par les souvenirs télévisuels et sonores de l’enfance de la chanteuse. On aurait aussi continué à voir se développer ses paroles si riches, marquées par le surréalisme – et notamment l’écriture automatique. Ç’aurait été bien, un périple de vie porté par la simplicité et l’envie d’une musique sans cesse nouvelle. Dans cette histoire-là, ces démos exhumées des années 2000 à 2006, les grandes années pop du duo, auraient été un simple ajout touchant rappelant la perfection mélodique de Broadcast.

Seulement voilà, Trish Keenan est décédée soudainement en janvier 2011 de la grippe A, deux semaines après le retour du groupe d’une tournée en Australie. Elle avait 42 ans et c’était bien trop tôt pour mourir, dans une vie et dans la carrière d’un groupe. Depuis, James Cargill cherche à terminer cette histoire triste dans la beauté. Il a ainsi publié en 2022 une série de disques qui compilent des live, des versions alternatives de chansons et des expérimentations, puis un premier disque de brouillons au printemps dernier,