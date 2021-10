Lil Nas X et Lavender Country, cow-boys boys boys

Lil Nas X, Montero (Columbia Records, 2021)



Il y a une catégorie d’artistes un peu embêtants qui reviennent encore et encore quand on écrit sur la musique : ceux qui sont plus intéressants que leur musique. Ceux qui ont plein de choses à dire, qui donnent des interviews intelligentes mais se rangent tranquillement dans la moyenne artistique dès que l’on se lance dans le dépiautage de leur production. L’Américain Lil Nas X fait indéniablement partie de cette catégorie et, avec son premier album Montero, il en serait même le grand champion pour ce début de XXIe siècle qu’il habite merveilleusement.

Né Montero Lamar Hill en 1999 en Georgie (d’où le nom de son album), Lil Nas X n’est pas sorti d’un garage d’un coup fin 2018 lorsqu’il a publié sur internet sa chanson Old Town Road. Depuis plusieurs années, il s’était insinué dans tous les recoins viraux de l’internet, sautant de réseau social en vidéo sur Vine ou Facebook, se faisant connaître comme agitateur et créateur de mèmes. C’est exactement ce qu’était Old Town Road, une chanson au texte et à la mélodie frontalement country, mais entrechoquée avec une basse bondissante et des trilles 100 % trap qui la connectait tout aussi naturellement au rap de l’époque.