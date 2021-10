The Beatles, Let It Be (Super Deluxe) (Calderstone Productions/Universal Music)



Ça recommence. Depuis que le catalogue des Beatles a changé de crèmerie après le dépeçage d’EMI, maison de disques historique des quatre Anglais les plus rentables de l’histoire de la pop, chaque année voit débarquer son coffret anniversaire définitif – jusqu’au prochain. Cette fois, c’est Let It Be qui revient en deux fois : l’album de mai 1970, le douzième et dernier publié par les Beatles, et un documentaire de Peter « Le Seigneur des anneaux » Jackson prévu pour novembre, Get Back.

Pour son film, le réalisateur néo-zélandais a plongé dans les dizaines d’heures de tournage laissées de côté après la sortie du film Let It Be, en 1970, qui documentait l’enregistrement du disque et le fameux dernier concert des Beatles sur le toit venteux de leur maison de disques, Apple Records, en plein Londres. Ce qui ne nous dit pas ce que l’on va faire de tout ça. Car Let It Be, film ou disque, est un objet encombrant dans le récit des Beatles. C’est donc le dernier album paru (en mai 1970) mais l’avant-dernier enregistré (en janvier 1969), avant Abbey Road (à l’été 1969), qui est un bien meilleur disque et aurait fait un testament parfait. À la place, on a donc