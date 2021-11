Eris Drew et Louie Vega déroulent la house de couette

Eris Drew, Quivering in Time (T4T LUV NRG, 2021)



J’ai dû vérifier, fouiller à travers l’internet pour en être certain, mais les neufs chansons du premier album d’Eris Drew, Quivering in Time, sont bien des pures compositions. Il n’y a dedans ni sample emprunté à d’obscures titres de la house music, ni boucles placées là en clin d’œil, l’Américaine a tout composé elle-même pendant les confinements à répétition de 2020 et 2021. Et pourtant, tout cet album sonne comme un classique néo-house, à tel point qu’on a l’impression de connaître déjà tous ses recoins, de pouvoir chantonner tous ses hymnes.