Alfredo et Nico, en présentiel à Ibiza

Alfredo Fiorito, The Original Sound of Ibiza (Ministry of Sound, 2007)



Le nom est revenu dans l’actualité française cette semaine et il est plombé par les symboles : Ibiza. L’île des Baléares qui, dans l’imaginaire collectif, veut dire fête non-stop, mojito dans la piscine à 11 heures, saladiers d’ecstasy, David Guetta les bras en l’air devant une foule de vacanciers sur-bronzés arrivés le matin même en Easyjet depuis toute l’Europe. C’est là que Jean-Michel Blanquer, ci-devant ministre de l’Éducation nationale et coresponsable de la gestion d’une crise sanitaire historique, est venu passer quelques jours juste avant la rentrée de janvier, au moment même où les enseignants et directrices d’école de toute la France étaient sur le pont pour tenter de se préparer au tsunami annoncé du variant Omicron. À part Gstaad, le yacht de Kim Kardashian et Cancún, il n’aurait pas pu choisir un lieu plus symboliquement inapproprié au moment et c’est l’un des leviers majeurs de l’indignation soulevée par la révélation de ces vacances baléariques.​

Car Ibiza, ça ne fait pas sérieux depuis au moins les années 1990, quand la fête y est devenue une industrie qui a effacé le caractère profond de l’île, son histoire complexe, la musique qui s’y est inventée, et ce que l’île est aujourd’hui.