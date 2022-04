Soul Glo et Refused, cris cris d’amour

Soul Glo, Diaspora Problem (Epitaph, 2022)



Il y a une figure récurrente dans l’histoire du punk rock, qu’il soit mélodique ou hardcore – c’est-à-dire tendu et hurlant. C’est celle du groupe qui signe sur un gros label et vend son âme au passage. Au pire, il perd alors son tranchant pour plaire à un public élargi, au mieux, il sublime sa musique avec de nouveaux moyens mais tout le monde s’en moque, puisqu’il a vendu son âme au grand capitalisme. C’est Green Day, Bad Religion ou Jawbreaker… Il y a des dizaines de disques plus ou moins bons sortis de ce moment délicat à négocier, qui est pile celui dans lequel se trouve aujourd’hui le trio de Philadelphie Soul Glo avec son deuxième album, Diaspora Problem, paru sur le label indé Epitaph. Une maison fondée par… un ancien membre de Bad Religion.

Finissons-en tout de suite avec le suspense inutile : Diaspora Problem est un disque qui marquera au minimum cette année 2022 et, même si les forums s’agitent aujourd’hui comme prévu sur la « trahison » de Soul Glo, leur musique a profité de leur signature sur un label qui leur a donné le temps de bien faire les choses.