La musique emmerde le Front national

NTM, Plus jamais ça, sur l’album « Paris sous les bombes » (Epic, 1995)



Ça ne fait pas semblant, le morceau est le premier de l’album après une intro typique des années CD : en 1995, quand NTM sort Paris sous les bombes, son troisième long format, le duo de la Seine-Saint-Denis y place d’entrée de jeu un titre nommé Plus jamais ça. Une référence évidente à l’expression popularisée après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, que NTM se réapproprie à juste titre pour s’inquiéter de la montée du Front national de Jean-Marie Le Pen, négationniste multicondamné. Le choix est lourd et le moment agité car, pour la première fois, le FN vient alors de remporter trois villes aux municipales – Toulon , Orange et Marignane. Après des années à progresser dans les scrutins et dans les médias, le parti d’extrême droite est aux manettes dans un exécutif et c’est un choc que répercute directement le milieu de la musique. À commencer par NTM, dans son texte qui ne cache rien sous la poésie :



« Cette fois non, plus jamais ça, seulement voilà,

Il semblerait que des cas d’amnésie caractérisée soient relevés

Tendant à prouver qu’avec facilité

Les erreurs du passé peuvent se renouveler

Et faire l’affaire des supporters de la croix de fer

Le bras tendu en l’air, le sigle rebelle en bannière

National est ce front, international est l’affront

Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils

Quand le borgne sénile

S’amuse à faire un score de 25 % dans ma ville

Non, plus jamais ça, stoppons tout ça

Stoppons l’hémorragie, cérébrale est l’embolie

Vous avez compris, vous avez saisi, ressaisissez-vous

La jeunesse se doit d’être à l’heure, au rendez-vous »