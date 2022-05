Les fantasmagories de Wilma Vritra et Alain Goraguer

Wilma Vritra, Grotto (Bad Taste, 2022)



La mi-temps de 2022 n’a pas encore été sifflée qu’on peut déjà dire que cette année, à défaut d’être partie pour freiner la destruction de la planète, nous aura au moins alimentés en grands disques de rap américain. Après Pusha T (lire l’épisode 131, « Pusha T et DJ Shadow en double boucle piquée ») et Kendrick Lamar (lire l’épisode 133, « Kendrick Lamar et Anohni, genres géniaux »), voici Grotto, le deuxième album de Wilma Vritra – troublant, moite, mystérieux et bien plus underground que ceux des deux géants du secteur.

Derrière son nom d’acteur de Bollywood, Wilma Vritra est un duo transatlantique formé par le producteur anglais William Archer et le rappeur californien Hal Donell Williams Jr., qui s’est fait appeler au fil des années Pyramid Vritra puis Vritra tout court. Ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer, mais le curieux Archer, qui a signé des disques sous son propre nom autant que produit des musiques pour la pop moderne des chanteuses Nilüfer Yanya ou Jessie Ware ou Bullion (lire l’épisode 38, « Bullion et Jan Van den Broeke, minimaux en liberté »), a longtemps suivi à distance le travail de rappeur et de producteur de l’Américain, avant de le contacter en 2018. Ce mail est tombé à un moment compliqué pour Vritra, qui était alors plongé dans une dépression qu’il essayait de transformer de loin en loin en musique avec l’impression d’être passé à côté de sa vie. Car, en 2007, Hal Donell Williams Jr.