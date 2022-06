Belle and Sebastian et The Go-Betweens, pop chefs

Belle and Sebastian, A Bit of Previous (Matador Records, 2022)



Le moment n’est pas forcément idéal pour le retour des Écossais de Belle and Sebastian après sept ans sans album. L’ambiance musicale de 2022 n’est pas forcément à la pop soyeuse, aux groupes normaux et aux mélodies épurées, mais plutôt à l’avant-garde latino (lire l’épisode 127, « Rosalía et Björk, cheffes d’œuvres ») et au rap dans tous les sens (lire l’épisode 133, « Kendrick Lamar et Anohni, genres géniaux »). Pourtant, A Bit of Previous est le meilleur album de Belle and Sebastian depuis bien longtemps, un onzième long format joueur et faussement léger qui rappelle que la pure pop défendue par le collectif n’a pas d’âge et se moque bien des effets de mode. C’est d’ailleurs ce qui fait durer Belle and Sebastian depuis ses premiers pas au milieu des années 1990.

À l’époque, le groupe formé autour du duo Stuart Murdoch et Stuart David (parti en 2000) avait enregistré son premier album, Tigermilk, comme une tentative sans ambition, dans le cadre d’un programme d’aide aux musiciens sans emploi organisé par l’université de Glasgow. Cette rencontre fut la bonne, qui a mené à un contrat de disque en bonne et due forme et à une carrière de plus de vingt-cinq ans, portée par une communauté de fans très organisés. Une carrière qui a aggloméré au fil du temps des musiciens et musiciennes pour faire de Belle and Sebastian un collectif ouvert aux bonnes volontés autour de Stuart Murdoch.