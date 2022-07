Avortement : mon accord, mon choix

Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, Cet enfant que je t’avais fait, tiré de l’album Brigitte Fontaine est… (Saravah, 1973)



Dans une décision aussi historique que dévastatrice, la Cour suprême des États-Unis a donc annulé, le 24 juin, la jurisprudence de 1973 qui protégeait l’avortement dans tout le pays. C’est désormais à chaque État qu’il reviendra de légiférer sur cette question cruciale, ce qui a déjà entraîné l’interdiction de l’IVG dans plusieurs États ultra-conservateurs qui n’attendaient que ça, comme nous vous l’expliquions dans une autre obsession (lire l’épisode 22 de This is America) sur Les Jours. Quel est le rapport avec la musique, vous demandez-vous à ce moment de ce Face A, face B ? Eh bien tout, comme d’habitude. La musique est politique, la musique est sociale, la musique témoigne des remous du monde depuis que la première chanson a été inventée. La musique a donc elle aussi raconté les batailles sur le droit à l’avortement qui ont marqué ces dernières décennies, pour ou contre selon les artistes et les moments, les pays et les croyances.

Il est même étonnant de découvrir le nombre de chansons qui abordent le sujet plus ou moins frontalement. Il y a des classiques du genre, le