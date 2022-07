Soolking et Kungs, kings de l’été

Soolking, Suavemente, tiré de l’album Sans visa (Affranchis Music, 2022)



Sortez la glacière, débouchez le rosé-pêche, c’est le retour du grand jeu de l’été des Jours : quelle sera la chanson qui fera danser en tongs dans les campings ? Celle qui vous permettra d’emballer dans la lumière pleine de moustiques du lampadaire au-dessus du terrain de pétanque ? Celle dont tout le monde aura marre dès le 27 juillet mais qui sera indéfiniment attachée à cet été 2022 pour qui il faudrait inventer un adjectif plus bouillant que caliente ? Après Wejdene (lire l’épisode 58, « “Anissa” et “Vamos a la playa” atomisent l’été »), sacrée en 2020, et l’énième come-back d’Iko Iko (lire l’épisode 99, « “Iko Iko” et “Darla dirladada”, tubes de l’été sans fin ») l’an dernier, je suis donc parti en quête du ver d’oreille parfait, de la chanson assez immédiate pour ambiancer la caisse du CocciMarket aussi facilement que le bar de la plage avec DJ Sebos aux platines (qui, en vrai, passe de la musique avec son Deezer depuis son téléphone).

La pêche 2022 est difficile à lire, car, dans notre monde dominé par les écoutes en streaming, la musique est plus que jamais devenue un empilement de niches musicales. On peut donc affirmer que l’été sera marqué par une nouvelle prise de pouvoir de la musique latino, ce dont nous parlions notamment à la sortie du dernier album de Rosalía (lire l’épisode 127, « Rosalía et Björk, cheffes d’œuvres »). Bad Bunny (