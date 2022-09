Pomme et Sleater-Kinney, sisters act

Pomme, Consolation (Sois sage musique / Polydor, 2022)



Pomme aime les champignons, elle en met partout sur scène et dans ses visuels depuis des années. Jusqu’à la pochette de son troisième album, Consolation, qui vient en cette rentrée dérouler sa pop mélancolique apaisée. Ça va bien à sa musique, les champignons : ça sent l’automne, les feuilles mouillées qu’il faut soulever, la mousse et les balades nuageuses. Les chansons de Claire Pommet, 26 ans aujourd’hui, sont comme ça, ombrageuses mais douces, légères mais inquiètes et menaçantes. Consolation ne change absolument rien à cette couleur, mais affine sensiblement la musique de Pomme, qui s’est donné pour mission de fournir de la belle pop intérieure au grand public de la variété en français. Ce n’est pas une position facile à négocier, il faut avoir du caractère pour continuer à bien écrire quand on a du succès.