« Maman, j’ai raté l’avion ! », mon BO sapin

John Williams, Bande originale du film « Maman, j’ai raté l’avion ! » (CBS, 1990)



Oh oh oh les petits enfants ! L’hiver a recouvert la Terre de son blanc manteau et c’est l’heure de la musique de Noël dans Face A, face B ! Est-ce que vous avez été sages cette année ? C’est relou ? Bon. Mais quand même, chaque décembre sur Les Jours, on se lance le défi de dire quelque chose d’intéressant sur ce que la musique raconte de cette fête… et chaque année, c’est un peu plus compliqué. Mariah Carey ? C’est fait, avec le mètre-étalon pop qu’est le disque de Noël de Phil Spector au passage (lire l’épisode 28, « Tout ce que je veux pour Noël, c’est Mariah Carey (et Phil Spector) »). Le Noël des groupes que l’on n’attendait pas là aussi, avec Low et The Waitresses (lire l’épisode 74, « Low et The Waitresses déchantent Noël »). Et l’histoire de Jingle Bells évidemment, le titre fondateur de toute cette tradition sonore – c’était l’an dernier (lire l’épisode 115, « “Jingle Bells” touche le grelot »). On a donc déjà bien labouré les fondamentaux et, justement, c’est dans ces musiques qu’apparaît une mécanique qui se répète : toutes ces chansons sont des relectures, encore et encore, d’un corpus défini d’airs de Noël. Tout, ou presque, y renvoie à Jingle Bells ou à White Christmas, elles-mêmes inspirées de compositions du XIXe siècle ou d’avant. Même Mariah Carey, dont le All I Want for Christmas Is You est une composition originale, a sciemment fabriqué sa chanson à la façon de ces classiques. On n’y échappe pas, car toute la codification de la musique de Noël est fondée sur la nostalgie pour l’enfant que chacun a été – ou aurait aimé être.

C’est là que surgit le double exploit d’une musique que tout le monde a entendu sans forcément y prêter attention : la bande originale de Maman, j’ai raté l’avion ! par John Williams, sortie à Noël 1990. Home Alone, dans son plus réussi titre original, raconte l’histoire de Kevin, gamin pénible mais plein de ressources qui se retrouve sans le vouloir tout seul dans la grande maison familiale après que tout le monde est parti faire bombance à Paris. Il trouve ça sympa au début, puis un peu triste de passer le réveillon sans sa famille, avant que deux voleurs ne tentent de profiter de la situation et finissent par se faire savater par les stratagèmes bricolés par l’habile Kevin. Vu d’aujourd’hui,