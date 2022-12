Réveillez votre réveillon avec Willie Colón, Hector Lavoe et le Ry-Co Jazz

Willie Colón & Hector Lavoe, Asalto Navideño (Fania Records, 1971)



Est-ce qu’il y a une musique du 31 décembre comme il y a de la musique de Noël ? C’est par cette vaste question qu’a débuté ce dernier épisode de Face A, face B de 2022, qui tombe pile sur le dernier jour de l’année. Et la réponse est : plutôt non. Il y a bien des chansons ouvertement fabriquées pour ambiancer le réveillon du 31 chaque année, comme le Happy New Year d’ABBA, le Kiss Me at Midnight qui sent la fête d’ados bourrés au Soho de NSYNC, le non moins lourdingue Funky New Year des Eagles, quelques chansons dans le jazz et la soul américaine (New Year’s Resolution d’Otis Redding et Carla Thomas, What Are You Doing New Year’s Eve? d’Ella Fitzgerald)… Ah oui, il y a aussi la tentative de Mariah Carey de kidnapper cette fête-là aussi, avec sa version vite faite (et son clip idoine) de la scie écossaise Auld Lang Syne, qui a donné en français Ce n’est qu’un au revoir, mais le hold-up n’est pas achevé à ce jour et la version de l’Américaine reste encore enfouie sous les innombrables variations.

C’est beaucoup, mais pas grand-chose face à l’infini corpus des chansons de Noël. Car la soirée du Nouvel An est avant tout une fête dégoupillée entre amis, pas une soirée nostalgique en famille. La musique que l’on y écoute est donc celle de la fête, à chacun et chacune d’y mettre ce qui lui va. À regarder les playlists qui fleurissent de partout, elles ressemblent ainsi à une sélection de mariage, un mélange des tubes du moment et des grands classiques qui se dansent, avec au milieu quelques spécificités, du genre Les Démons de minuit d’Images et New Year’s Day de U2 (qui parle de la révolution démocratique polonaise, au passage). C’est là que Les Jours ont décidé de vous aider à éviter ces chansons rabâchées pour glisser plutôt dans vos playlists de nouveaux classiques qui sortent un peu du chemin. C’est cadeau, ça fait plaisir.