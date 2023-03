Skrillex et Moby, chauds les darons

Skrillex, Quest For Fire/Don’t Get Too Close (OWSLA/Atlantic records, 2023)

En 2023, on n’attendait plus grand-chose de Sonny John Moore, alias Skrillex, le wonder boy de l’EDM qui tachait sévère dans les années 2000, et sûrement pas deux albums sereins et curieux sortis d’un coup mi-février. Dans cette branche de la musique aux machines façonnée pour la vendre enfin aux campus américains sous un sigle qui ne dit rien de sa forme (EDM pour « electronic dance music »…), Skrillex, le gamin au crâne rasé à gauche, a tout cassé en fusionnant les basses monstrueuses du dubstep (lire l’épisode 75, « The Bug et Dis Fig, one dubstep beyond ») et toutes les astuces déployées avant lui par tous les DJ de mariage et de springbreak réunis – à commencer par la bonne vieille montée acide infinie avant un lâchage de beat toujours plus énorme qui a fini par tuer des poules dans un rayon de cinq kilomètres autour des festivals où Skrillex jouait entre 2011 et 2016.

Entièrement taillée pour faire sauter des gamins américains surchargés au cocktail Red Bull-amphétamines autant qu’au masculinisme abrutissant, la musique de Skrillex était aussi un mouvement qu’on a fini par nommer « brostep », une relecture biaisée du dubstep qui niait largement l’histoire de cette musique – les soundsystems jamaïcains, la drum and bass, les quartiers populaires de Londres – pour laisser place à une réappropriation basse du front qui n’a pas aidé ces années-là à passer à la postérité. Emmenée par Skrillex, Deadmau5, Tiesto ou Steve Aoki dans des digressions formelles qui disparaissaient derrière la puissance sonore, cette génération était aux musiques électroniques ce que le heavy metal chevelu fut au rock dans les années 1970 : une autoroute du fun qui ne s’intéressait pas vraiment au reste, du pur plaisir hédoniste shooté à la taurine. Pourtant, Skrillex parvenait au milieu de tout ce cirque à rester un garçon intrigant, le créateur d’un son unique et personnel qui injectait régulièrement dans sa musique des références inattendues à des films, des jeux vidéo ou des musiques franchement underground. Il y avait quelque chose qui battait dans le brouillard sonore, mais on ne l’entendait qu’à peine dans son premier album de 2014, Recess, apogée épuisante du son de cette époque et point de non-retour stylistique.

Tout avait été dit très fort, et après ? Skrillex a monnayé son aura jeune et ses indiscutables talents techniques auprès de toute la musique, de Lady Gaga à J Balvin en passant par Korn, Ed Sheeran et The Doors (c’est vrai), dans ce qui ressemblait de plus en plus à une errance de cachetonneur dénuée de sens.