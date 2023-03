Fever Ray et Korn coincent le bully

Fever Ray, Radical Romantics (Rabid Records, 2023)

Le troisième album de Fever Ray, Radical Romantics, aurait bien pu ne jamais exister et cela aurait été perdu pour la musique, tant le retour de Karin Dreijer secoue une nouvelle fois la pop contemporaine en même temps que les sujets qui traversent le monde d’aujourd’hui : le genre, la parentalité, la montée des extrêmes droites et d’un certain repli culturel… Tout ça dans la voix d’un·e artiste qui a lancé ce projet comme une digression en 2009, à côté de The Knife, le groupe qu’iel formait alors avec son frère Olof.

Puis The Knife a disparu en 2014, quand le collectif est parvenu au bout de son chemin artistique qui a sans cesse cherché à injecter de la bizarrerie malsaine dans des hymnes electro-pop – et inversement. Et Fever Ray est devenu un projet vivant à part entière pour Karin Dreijer, alors qu’iel le pensait éphémère à la sortie de son premier album sans titre. En 2009, on était encore dans le dur de la crise de la musique et il y avait très peu d’économie autour de projets ambitieux et atypiques comme celui-ci. Chaque disque différent se présentait donc à tâtons, en format réduit, avant de trouver peut-être une forme scénique une fois le public attrapé. On était à l’aube du streaming, aller s’adresser à une niche sonore spécifique était encore difficile et c’est exactement ce qu’a traversé Fever Ray, l’album, un fascinant récit sonore des peurs enfantines devenues angoisses parentales. Karin Dreijer y chantait des hymnes gothiques sur des roulements mélodiques qui tenaient autant de chansons folk éternelles que de la pop synthétique des années 1980 (imaginez Depeche Mode au ralenti), le tout enterré dans une forêt suédoise pendant vingt ans avant de remonter à la surface comme un fantôme. C’était un disque magnétique où plusieurs voix discutaient déjà dans le même morceau, qui a donné lieu à des concerts d’autant plus puissants qu’on les pensait sans lendemain.



Fever Ray — Photo Nina Andersson.

Mais Fever Ray est revenu·e en 2017 avec Plunge, un disque bien plus lumineux mais pas moins abrasif, où iel exposait son chemin personnel vers un militantisme queer du quotidien et un éloignement vis-à-vis de son identité de genre de femme par lequel iel existait depuis le début de sa carrière. Après les cauchemars de l’enfance, c’est l’acceptation joyeuse qu’exprimait Plunge à travers ses chansons habitées par une galerie de personnages inventés par Karin Dreijer pour porter ses thématiques en protégeant sa propre vie privée.