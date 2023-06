Janelle Monáe et Amaarae, sueurs jumelles

Janelle Monáe, The Age of Pleasure (Wondaland Productions/Warner Music, 2023)

«Avant, je me considérais comme futuriste. Je sais ce que cela signifie, être obsédé·e par ce qui vient après. Je me présente aujourd’hui comme un·e touriste du présent. » Dans une récente plongée dans son nouvel album, The Age of Pleasure, l’Américain·e Janelle Monáe se montre comme à son habitude un·e parfait·e analyste de ses intentions. Et la version de 2023, à 37 ans et cinq albums au compteur, est bien décidée à profiter un max. À faire la fête, à rassembler chaque jour des gens qui lea font avancer et lui font du bien, à garder une heure et demie dans chacune de ses journée chargées pour divaguer sur sa guitare, à plonger dans la piscine à poil et à apparaître seins nus dans son dernier clip – mais pas sur la pochette de son nouvel album, business is business. Tout est dit très frontalement après des années de costume strict et de rigueur musicale absolue : Janelle Monáe a accepté que la musique de fête aussi peut stimuler. « Je regarde un millier de versions de moi-même, dit-iel dans la chanson Phenomenal, et on va toutes et tous méchamment bien », avant de se définir comme un·e « free-ass motherfucker » dans ses interviews.

Pour qui ne connaît pas grand-chose de l’artiste venu·e de Kansas City, The Age of Pleasure peut s’avaler sans sous-texte pour ce qu’il est : un pur album hédoniste qui célèbre le soleil, l’amour physique, le champagne à toute heure et la fierté d’être noir·e dans l’Amérique compliquée d’aujourd’hui – Janelle Monáe se présente aujourd’hui comme non-binaire et utilise aussi bien les pronoms féminins que neutres. Voilà une collection de chansons parfaitement taillées pour l’été trop chaud qui a déjà commencé, qui est aussi (et surtout) un album qui s’inscrit dans le grand mouvement de globalisation de la pop music déclenché par les plateformes de streaming mondialisées et largement documenté dans ces pages. Rosalía, C. Tangana, Burna Boy, Silvana Estrada, BTS ou Black Pink… Notre nouveau monde a désormais brisé le carcan occidental que lui imposait l’économie de la musique du XXe siècle, réduite aux pays riches, pour laisser arriver de partout des nouvelles sonorités qui sont pleinement elles-mêmes, pas des fantômes exotiques formatés par la catégorie « musiques du monde ».

Janelle Monáe — Photo Mason Rose.

Musicien·ne curieux·se de tout, Janelle Monáe a toujours placé sa musique dans un grand système de pensée afrofuturiste (lire l’épisode 10, « Brian Eno et Ras G, cosmiques trips ») qui mêlait la soul, le gospel, le reggae et une forme de grandiloquence pop pour grand écran.