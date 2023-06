Tinariwen et les Abranis, combat blues-rock

Tinariwen, Amatssou (Wedge, 2023)



Depuis l’émergence internationale du collectif touareg Tinariwen à la toute fin des années 1990, on a toujours l’impression que chaque nouvel album reprend là où le précédent s’est refermé artificiellement. Plus qu’une succession d’enregistrements, c’est un récit continu qui s’est installé, un temps long où s’échangent des histoires sur fond de guitares mélancoliques qui pourraient ne jamais finir. Et pourtant, le monde des Tinariwen a violemment changé depuis leur album Amadjar de 2019 : l’insurrection jihadiste au Sahel s’est étendue du Sahara occidental jusqu’au Tchad à l’est, à travers la bande désertique du Sahara où plongent les racines du groupe. C’est pour cela que ce dixième album se nomme « Amatssou », « la peur » en tamasheq, celle du chaos qui envahit en particulier toute la région du Sud algérien et du Nord Mali, non loin de Tamanrasset qui reste le point de ralliement des membres de Tinariwen.