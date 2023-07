PLK et Aqua, chaud business

PLK, Nouvelles, tiré de l’EP 2069’ (Enna Music/Panenka, 2023)

Chaque année, Les Jours prennent des risques incroyables pour parier sur la musique qui ambiancera l’été qui commence. Entre les cartons de Wejdene (lire l’épisode 58, « “Anissa” et “Vamos a la playa” atomisent l’été ») ou Soolking (lire l’épisode 139, « Soolking et Kungs, kings de l’été ») et l’énième retour du classique Iko Iko (lire l’épisode 99, « “Iko Iko” et “Darla dirladada”, tubes de l’été sans fin »), on avait visé plutôt juste ces dernières années – en mode Paul le poulpe de la musique, osons-le. Alors on remet ça avec LA question : sur quelles chansons allez-vous danser au cœur du mois d’août, alors qu’il fera encore 31 degrés à 1 heure du matin sous les parasols Amstel fatigués du bar du village, un mojito trop chaud dans la main et beaucoup trop de bières dans le ventre, enquillées depuis le début de ce « petit barbecue à la coule » improvisé à la mi-journée ? Il y a bien sûr les évidences internationales : Flowers de Miley Cyrus, Tatoo de Loreen, People de Libianca, 4EVA de Kaytraminé et le parfaitement caliente Lipstick Lover de Janelle Monáe (lire l’épisode 179, « Janelle Monáe et Amaarae, sueurs jumelles »). Mais chez les francophones ?

C’est le moment de faire un pari : Nouvelles, de PLK. Bon, rien de super risqué là-dedans non plus, la chanson parue mi-avril dans le EP 2069’ est classée depuis dans le top 20 des écoutes en France et cumule plus de 15 millions de streams rien que sur Spotify. Elle a même eu droit à un clip présenté en avant-première au Festival de Cannes et réalisé par Kim Chapiron – cofondateur du collectif Kourtrajmé, réalisateur de films et surtout du clip À l’ammoniaque de PNL et du cultissime Pour ceux de la Mafia K’1 Fry. Bref, l’équipe de PLK a bien travaillé pour cocher toutes les cases qui font de ce titre une chanson en vue. Et ça ne s’arrête pas là, car le processus même de création de Nouvelles, comme des autres titres de 2069’, est une parfaite opération de communication et d’activation de communauté en ligne.

Après plus d’un an de discrétion rendue obligatoire notamment par sa condamnation à douze mois de prison aménagés en détention à domicile pour avoir frappé un agent de police municipal dans une bagarre survenue à l’issue d’un de ses concerts près de Montpellier à l’été 2022, PLK voulait marquer les esprits.