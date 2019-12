Tout ce que je veux pour Noël, c’est Mariah Carey (et Phil Spector)

Mariah Carey, Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition) (Sony Music, 2019)



Comment fabrique-t-on un marronnier de Noël, un sujet qui revient chaque année dans la presse au même moment ? En fabriquant un tube de Noël. C’est exactement ce qu’a fait Mariah Carey ces dernières années en transformant patiemment All I Want for Christmas Is You, petit tube de 1994 qui aurait pu en rester là, en rendez-vous de fin d’année aussi incontournable que la rediffusion du Père Noël est une ordure à la télévision française. Et ce plan était parfait, puisque la chanson vient d’atteindre la première place des écoutes aux États-Unis 25 ans après sa publication. C’est un record de longévité et d’abnégation.

À l’origine, Mariah Carey ne voulait pas d’un album de Noël. La diva glitter sortait tout juste du succès de son troisième album, Music Box, porté par les tubes Without You et Hero, et voyait l’exercice du christmas record comme un truc de chanteuse sur le retour. Mais son label, Sony, a insisté, à commencer par son patron Tommy Mottola qui se trouvait être alors le mari de Mariah Carey (c’est pratique), qui l’a convaincue d’enregistrer vite fait une collection de classiques de Noël tartinés d’une sauce mêlant gospel et r’n’b. On trouve donc dans cet album Merry Christmas, sorti le 1er novembre 1994, la plupart des incontournables du genre : Silent Night, O Holy Night, Joy to the World ou Santa Claus is Coming to Town. Le disque est réussi sans être incroyable.