Billie Eilish à une touche de « Keyboard Sounds »

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where do We Go ? (Darkroom/Interscope, 2019)



Tiens, c’est déjà la fin de l’année – c’est passé vite. C’est donc aussi la fin de la première (demie) année traversée par cette obsession Face A, face B et l’occasion de choisir un album parmi tous ceux qui ont marqué l’année. Il y en a eu beaucoup, il vous suffit de remonter le fil des épisodes de cette série ou de lancer la playlist qui est attachée à chacun d’entre eux pour trouver de quoi écouter et découvrir pendant quelques jours au moins. Mais il manque des belles choses dans cette collection et notamment un disque à part, un album rare qui est parvenu à concilier ambition artistique et gros succès populaire : le premier album de Billie Eilish sorti à la fin du mois de mars, When We All Fall Asleep, Where do We Go ?



Quand cet album a paru, j’en avais déjà marre de Billie Eilish, que le plan média de son label Interscope, c’est-à-dire Universal, essayait d’imposer comme la nouvelle coqueluche des internets émotifs et des YouTubeuses qui dessinent des licornes partout. Cette phase-là de sa carrière n’était pas très intéressante, qui l’a vu émerger stratégiquement dans le pseudo-underground de Soundcloud avant d’empiler les millions de streams avec une poignée de chanson dont Ocean Eyes, une ballade moderne et économe qui ne disait pourtant pas grand-chose de la capacité de Billie Eilish à être autre chose qu’une chanteuse de plus, juste un peu plus cyberpunk que d’autres. Mais elle a su s’entourer, en l’occurrence d’une équipe de managers nommée The Dark Room, qui a négocié ses relations avec Interscope et sa liberté artistique. Ce qui lui a permis, au moment de passer à la suite d’Ocean Eyes, de bazarder l’idée d’enregistrer dans un studio trop rigide qui l’aurait cadenassée.