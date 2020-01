Kanye West met le chœur à l’ouvrage

Sunday Service Choir, Jesus is Born (INC, 2019)



La décennie 2010 aura été un rien bordélique pour Kanye West, qui l’a entamée en publiant l’un de ses meilleurs albums, My Beautiful Dark Twisted Fantasy et sa pochette provocante rapidement censurée, et l’a refermée avec la sortie coup sur coup – et à Noël – de deux disques baignés dans la foi chrétienne born again : Jesus is King et Jesus is Born, un album intégralement gospel qui s’avère le plus réussi des deux.

Nous voilà donc, en ce début 2020, avec un disque de gospel de Kanye West. Ou plutôt avec un disque de gospel voulu et organisé par Kanye West, mais où il n’apparaît nulle part dans l’enregistrement, ni au micro ni comme instrumentiste. Il est bien le producteur et la tête pensante du projet, mais lui et son ego – qui a été le sujet de toute sa carrière jusqu’ici – disparaissent au profit du Sunday Service Choir, le groupe qu’il a assemblé depuis janvier 2019 pour mettre en scène et en musique sa bascule dans la foi. Celle-ci durera ce qu’elle durera, rien n’est jamais figé chez Kanye, mais elle n’est pas une grande surprise tant il a auparavant émaillé sa carrière de références chrétiennes.

Derrière le Sunday Service Choir, ainsi nommé parce qu’il se produit tous les dimanches à New York, au festival Coachella ou ailleurs lors d’une cérémonie gospel sans prière, il y a surtout Jason White, un arrangeur, compositeur et multi-instrumentiste bien connu du business de la musique, qui a travaillé avec Whitney Houston ou Janet Jackson, mais fut surtout pendant de longues années le directeur musical de la West Angeles Church, une église géante qui tient des services devant des milliers de personnes. C’est lui qui a été missionné pour rassembler un chœur d’une centaine de personnes pour ce qu’il prenait au départ pour une passade de plus chez Kanye West. Mais il est encore là aujourd’hui, semaine après semaine et sur les deux albums tout juste sortis..