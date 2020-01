Alogte Oho pirate les Caraïbes

Alogte Oho and his Sounds of Joy, Mam Yinne Wa (Philophon, 2019)

Savoir garder les oreilles ouvertes est un talent. L’Allemand Max Weissenfeldt l’a très certainement, lui qu’on a croisé au sein des trop rares Whitefield Brothers comme dans un nombre incalculables de projets à la croisée du funk, du jazz et surtout d’un groove baladeur avec un gros tropisme pour l’Afrique de l’Ouest. En 2014, le batteur et producteur a débarqué dans le nord du Ghana pour travailler avec Guy One, l’un des musiciens les plus reconnus parmi les Frafra, la population qui vit à cheval entre le Ghana et le Burkina Faso. Mais partout, dès la gare routière encombrée, les enceintes et les commerces crachaient une musique intrigante et inconnue, qui tenait du reggae mais aussi du highlife, cette musique funky mêlant jazz, cuivres des fanfares militaires et calypso caribéen jouée en grand orchestre au Ghana et dans une partie de l’Afrique de l’Ouest dans les années 1960 et 1970.