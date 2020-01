Bill Fay et Sibylle Baier, retour en folk

Bill Fay, Countless Branches (Dead Oceans, 2020)



Bill Fay ne le savait pas, mais pendant des années, quelques personnes se sont occupées de sa musique et lui ont permis de renaître. Jusqu’à revenir en studio et publier aujourd’hui un nouveau classique inespéré, le dépouillé et poignant Countless Branches, cinquante ans après ses débuts.



Fay, 76 ans aujourd’hui, était un songwriter assez en vogue en 1970 pour signer sur Deram, un label anglais qui était aussi celui de Cat Stevens, et sortir coup sur coup deux disques remarquables qui furent pourtant comme effacés faute de succès commercial. Pourtant, les chansons de son premier album éponyme, et surtout du plus sombre Time of the Last Persecution, étaient belles et fortes, pleines de poésies chargées des maux de l’époque – la guerre du Vietnam, surtout – et d’un espoir religieux très personnel. C’était aussi des disques ambitieux, heurtés et sombres à en crever malgré la douceur folk d’une chanson comme I Hear You Calling, qui n’ont pas trouvé leur public au milieu des hymnes échevelés que l’époque préférait. Alors Bill Fay n’a pas insisté. Il a repris sa vie quotidienne au nord de Londres, fondé une famille, travaillé dans un supermarché… Tout le monde l’a oublié, mais il a continué à composer et enregistrer de la musique comme il le pouvait, sans chercher à aller plus loin.