Pierre Vassiliu et Alain Péters, cherchez l’errance

Pierre Vassiliu, En voyages (Born Bad, 2020)



La musique nous ment souvent par omission. Prenez Pierre Vassiliu, lui qui fut vendu par ses maisons de disques successives, et surtout par Barclay, comme l’homme d’un seul titre aussi génial que gaguesque, Qui c’est celui-là ?, sorti en 1974, qui a noyé tout le reste d’une carrière que l’on en finit pas de redécouvrir ces dernières années. Symboliquement, il a d’ailleurs fallu qu’un label indépendant, Born Bad, mène un travail de sélection, de présentation et de mise en valeur graphique pour que Vassiliu renaisse du rien où la plupart des auditeurs le tenaient.