Petites bêtes et grosses vagues, de la Terre dans les oreilles

Le silence ou presque. Il n’y a plus que quelques voitures et quelques bus qui passent en ville, la C3 de l’infirmière et les tracteurs des agriculteurs à la campagne. Partout, la France, comme une bonne partie de la planète, est à l’arrêt pour essayer d’enrayer la propagation du coronavirus. Suspendue plutôt, comme si tout allait repartir à l’identique un jour. Et, dans cette parenthèse qui dure, les citadins se sont mis à redécouvrir ce qui leur est d’habitude masqué par l’agitation : les odeurs des champs alentour portés par le vent et les bruits de la nature enfin audibles. À Paris, le bruit a chuté jusqu’à près de 90 % la nuit selon Bruitparif, l’organisme chargé de surveiller la pollution sonore en Île-de-France. On entendrait presque les hérissons mastiquer.

Tout d’un coup, la France entière redevient donc un environnement vivant, une pulsation qui a un jour et une nuit alors que les villes sonnent en temps normal tout le temps de la même façon – quand bien même les véhicules s’espacent la nuit. Dans les rues bordées d’arbres et de parcs où plus personne ne rentre, on a parfois l’impression de se promener en forêt et cela m’a donné envie de replonger dans le travail de Pierre Huguet, qui se présente comme bioacousticien mais enregistre en réalité, depuis les années 1990, la musique de la nature.

Une mésange bleue perchée dans un arbre en France, en 2018 — Photo Christophe Geyres/Abaca.

Deux de ses enregistrements les plus captivants sont consacrés aux oiseaux : Le Concert des oiseaux en campagne d’Isère et Grandes Forêts d’Europe. Armé de son enregistreur DAT couplé à deux micros omnidirectionnels B&K 4006, la Rolls du genre, Pierre Huguet s’est régulièrement installé, entre le printemps et l’été, au même emplacement. En bordure d’une clairière, en général. En Isère, c’est dans une forêt située à l’ouest de Grenoble qu’il a capté en stéréo la grive musicienne, la mésange noire, le pinson des arbres et partout ce foutu coucou qui envahit tout comme un batteur lancé sur son beat sans fin, à peine dominé de temps en temps par la frappe plus économe du pic épeiche.

