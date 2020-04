Bill Withers et Fred Neil, génies express

Bill Withers, Live at Carnegie Hall (Sussex, 1973)



Imaginez-vous débarquer un jour directement du boulot dans un studio d’enregistrement pour essayer quelques chansons, sans avoir rien gravé avant. En sortir un tube, puis un autre et un autre, puis terminer sur la scène du tutélaire Carnegie Hall de New York même pas trois ans après. C’est ce qui est arrivé au début de sa carrière à l’Américain Bill Withers, mort le 30 mars dernier : trois années parfaites, marquées par deux albums et un Live at Carnegie Hall qui reste un des très grands enregistrements soul en public.