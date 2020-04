Covid-19 et VIH, chorus pour des virus

Bobi Wine & Nubian, Corona Virus Alert (Ugandan Music, 2020)



Quelles chansons cette pandémie du coronavirus va-t-elle laisser derrière elle ? Il est probablement encore trop tôt pour le dire, mais la liste des prétendantes commencent déjà à s’allonger dangereusement et il est temps de se poser dessus. C’est que le Covid-19 inspire le monde entier, chose rare, alors que les chansons « épidémiques » étaient jusque-là des éruptions localisées, ponctuelles, pas un incendie mondial – à l’exception des chansons sur le sida, on y revient justement ci-dessous, en face B. Citons, en vrac, les airs sur la peste qui nous sont parvenus du Moyen-Âge, la Chanson du timbre antituberculeux (1931) qui vantait une campagne française pour envoyer les enfants malades au grand air, le 1919 Influenza Blues d’Essie Jenkins (1965), sur la grippe espagnole, ou le Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu de Huey « Piano » Smith, qui s’amusait de maladies qui pourrissaient la vie de beaucoup de gens mal logés. Catégorie folk, Woody Guthrie a écrit un texte méconnu sur les maladies vénériennes, VD Blues, et Van Morrison, TB Sheets, une chanson pesante sur la mort d’une jeune femme de la tuberculose.