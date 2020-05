Fiona Apple et The Pharcyde, boîtes à colère

Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters (Epic Records, 2020)

Voilà peut-être l’album qui symbolisera ce confinement du printemps 2020, ce moment qui a mis l’actualité musicale très largement entre parenthèses, ne laissant passer que des sorties adressées aux plus jeunes – donc aux plus fortement tournés vers les plateformes de streaming – , des albums du monde indépendant et ceux de quelques personnalités qui se moquent bien du jeu médiatique de la musique. Et quoi de mieux qu’un monde confiné pour accueillir le cinquième album de Fiona Apple, une chanteuse qui s’est peu à peu barricadée dans son monde avec ceux qui comptent et sa musique ?