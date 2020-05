Cléa Vincent et Lizzy Mercier Descloux, tropiquées au vif

Cléa Vincent, Tropi-Cléa 2 (Midnight Special Records, 2020)



Passée par les scènes ouvertes des bars parisiens, notamment celle du Pop In qui a servi d’incubateur à de nombreux artistes entre les années 2000 et 2010, Cléa Vincent s’est installée sans faire de vagues parmi les voix françaises qui durent. Elle a déjà deux albums en boîte – le très eighties Retiens mon désir en 2016, le plus intemporel Nuits sans sommeil en 2019 – que l’on peut parcourir pour se mettre le cerveau au calme. Pianiste formée au conservatoire par Philippe Powell, fils du grand guitariste bossa brésilien Baden Powell, Cléa Vincent avait malgré tout besoin d’un exutoire pour échapper à la sagesse qui la menace dans ces deux disques. La faire sortir un peu de son statut de bonne élève de la variété underground, prendre un peu la tangente.

Cette révélation est heureusement venue en 2017 lors d’une tournée au Venezuela où elle a décidé de donner une forme musicale sans détours à une passion pour les musiques sud-américaines (Caetano Veloso, Chico Buarque…) qu’elle gardait jusque-là pour elle et quelques digressions scéniques. Cela a donné cette année-là Tropi-Cléa, cinq titres enregistrés en deux jours comme ils sont venus, auxquels la Parisienne offre une prolongation aujourd’hui avec Tropi-Cléa 2. Mis bout à bout, voilà son album le plus intéressant.

Cléa Vincent en 2020 — Photo Kamila K Stanley.