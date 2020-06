1992-2020 : la même police, la même chanson

Terrace Martin (feat. Denzel Curry, Kamasi Washington, G Perico & Daylyt), Pig Feet (Sounds of Crenshaw, 2020)



Dua Saleh a été un·e des premier·ère·s à prendre la parole en musique. Noir·e d’origine soudanaise, iel a grandi à Minneapolis, la ville où George Floyd vivait, là où il est mort étouffé sous le genou d’un policier blanc, le 25 mai dernier. Le 1er juin, après plusieurs jours de manifestations et de colère qui ont traversé d’un coup les États-Unis après cet acte raciste tellement choquant qu’il n’est plus celui de trop mais un basculement dans une confrontation, Dua Saleh a publié body cast, une chanson dont l’ensemble des profits ira au Black Visions Collective, une association de défense des Noirs dans le Minnesota. « Nous devons agir pour assurer la sécurité de notre communauté, disait-iel dans un communiqué. Nous exigeons que justice soit rendue à la famille de George Floyd et à d’innombrables autres personnes dont la vie a été volée par la police. (…) body cast est une chanson sur la brutalité et l’injustice policières. Je l’ai enregistrée l’année dernière et j’avais l’intention de la garder pour un projet à venir, mais je ne peux plus attendre étant donné ce qui se passe dans ma ville. »

body cast est une belle chanson fatiguée de dire encore une fois des choses qui ont été exposées par tant d’autres musiciens depuis tellement de décennies aux États-Unis. Sur un rythme trip-hop qui ne rappelle que trop les années 1990 elles aussi riches en violences racistes (on y revient en face B), Dua Saleh a écrit un hymne qu’on marmonne au fond du corps. C’est ce qu’iel dit dès le premier couplet : « Ces derniers temps, il y avait un plâtre sur mon esprit. » La chanson était déjà là avant George Floyd parce qu’aux États-Unis un jeune homme noir a 2,5 fois plus de risques qu’un jeune homme blanc de se faire tuer par la police. La pochette de body cast liste ainsi « les noms de Noirs non armés tués par la police ces dernières années ».

.