Burna Boy et Lágbájá, et le Nigéria digéra Fela

Burna Boy, Twice as Tall (Atlantic, 2020)



Damini Ebunoluwa Ogulu, alias Burna Boy, est l’artiste issu du continent africain le plus écouté dans le monde aujourd’hui. À 29 ans, le Nigérian est même l’un des plus écoutés dans l’histoire tout court, tant ses prédécesseurs (Miriam Makeba, King Sunny Adé, Angélique Kidjo, Youssou N’Dour, Magic System…) sont trop souvent restés coincés dans la bulle de la « world music », ne touchant que ponctuellement la sphère pop très grand public. Burna Boy est autre chose dans un autre monde de la musique. Le streaming est passé par là, les étiquettes imposées par les labels pour vendre leurs disques dans les magasins ont volé en éclat et la distribution de la musique est désormais mondiale. Depuis son premier album en 2013 et surtout depuis Outside, en 2018, Burna Boy a donc pris sa place dans la pop très actuelle aux côtés de Bruno Mars, Taylor Swift, Ed Sheeran ou Beyoncé – avec qui il chantait sur la BO du Roi Lion revisité (lire l’épisode 8, « Beyoncé et DJ Lag courent le monde »), accompagnée d’un clip qui célébrait une Afrique fantasmée de terre et de cases qui a crispé le chanteur.

Ces dernières années, on a aussi croisé Burna Boy en featuring sur des chansons des Britanniques Sam Smith ou Stormzy (avec Ed Sheeran), tissant ainsi une nouvelle carte internationale de la nouvelle pop sans frontières avec les Sud-Coréens de BTS et son compatriote Wizkid. Une aura qui lui permet en retour d’inviter Timbaland, P. Diddy ou Naughty by Nature sur ses propres titres. Toutefois, au milieu de cet effacement des frontières musicales, Burna Boy sait tout à fait d’où il parle. S’il a par moments adapté ses morceaux à un public qui ne connaît pas la musique nigériane, sa musique reste une fusion de styles ouest-africains (afrobeat, afropop, hip-hop…) et conserve des racines très visibles dans ses rythmiques et son chant qui alterne le pidgin nigérian et le yoruba.