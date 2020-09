Damso et Booba, crèmes de darons

Damso, QALF (Trente-quatre Centimes, 2020)



Pour ceux et celles qui suivent l’actu musicale de loin, QALF est le quatrième album de Damso en quatre ans, qui vient asseoir encore un peu plus sa place à part dans le paysage de la musique francophone, pile entre le rap qui roule des mécaniques et la variété qui laisse vivre ses émotions. Pour les autres, c’est un événement attendu depuis cinq ans.

Car QALF a une histoire presque légendaire. Ce disque, le Bruxellois le promet depuis 2015, avant même la sortie de son premier long format, Batterie faible (2016). QALF, William Kalubi Mwamba, né à Kinshasa avant de quitter la République démocratique du Congo (RDC) à 9 ans pour la capitale belge, l’a planifié de nombreuses fois. Il a annoncé sa sortie dans des messages cryptiques cachés dans sa discographie, s’est fait mousser pour finalement planter tout le monde encore et encore. QALF était même devenu un running gag, le Smile du rap français – du nom de ce disque des Beach Boys abandonné en 1967, notamment en raison de la santé mentale du compositeur Brian Wilson, et finalement achevé presque quarante ans plus tard. Sauf que le grand œuvre de Wilson était déjà achevé au moins dans sa tête, n’attendant que son moment pour être finalisé. Pour Damso, QALF était davantage un espace vide à remplir, un vaisseau fantôme qu’il trimballe depuis ses débuts sans qu’on sache bien ce qu’il comptait y raconter.

Damso, en 2018 — Photo Jean-Christophe Guillaume/Reporters/Abaca.