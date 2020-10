Shabason, Krgovich & Harris et Karate, zen et jolis

Shabason, Krgovich & Harris, Philadelphia (Idée Fixe Records, 2020)



Fermez les yeux et essayez de décrire les meubles et les objets qui vous entourent au quotidien. De vous souvenir de tel coquillage ramassé sur une plage si importante ce jour-là, mais dont vous avez oublié le nom – et même le pays. De cette affiche d’exposition, de ce livre rassurant, de cette plante qui a failli mourir cet été. C’est à cet exercice pas si facile de poésie instantanée que se livre le Canadien Nicolas Krgovich dans son nouvel album Philadelphia, cette fois en compagnie du clavier Joseph Shabason et du percussionniste Chris Harris.