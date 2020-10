Barbara Carlotti et Labelle, trésors des îles

Barbara Carlotti, Corse, île d’amour (Elektra, 2020)



Pour tout vous dire, j’avais moyennement envie d’écouter un disque appelé Corse, île d’amour, avec une pochette façon Petit Futé montrant Barbara Carlotti en balade estivale dans un quelconque village de l’île de beauté, un grand sourire aux lèvres. Ça sentait un peu trop la mauvaise idée de directeur artistique poussée jusqu’au bout – pourquoi pas « Miossec joue les solos d’Alan Stivell à la bouche live sur le port de Plougasnou », après tout ? Sauf que c’est Barbara Carlotti et qu’on ne peut pas comme ça esquiver le nouveau disque d’une chanteuse qui a repris dès son premier album A Rose for Emily, grande chanson pop des Britanniques The Zombies (elle-même relecture de la nouvelle de William Faulkner), avant de nous offrir des balades poétiques souvent surprenantes dans son émission Cosmic Fantaisie sur France Inter. Bref, Barbara Carlotti a souvent une bonne idée cachée dans sa musique et ce disque corse n’y échappe pas. Heureusement.



Cet album, celle qui se partage depuis longtemps entre la région parisienne où elle est née, où elle a grandi et où elle travaille, et la maison familiale de Poggio-di-Venaco, dans les montagnes du nord de la Corse, l’a comme retenu trop longtemps. La Corse fait partie d’elle par héritage familial et par gambadage dans les champs et les forêts de l’île. Partout, elle emmène avec elle ces lumières et ces sons de l’enfance qui marquent définitivement une personnalité, auxquels il faut ajouter les cassettes écoutées en boucle par la famille dans la maison de sa grand-mère : Canta U Populu Corsu, Tony Toga, Antoine Ciosi… Des polyphonies éternelles et beaucoup de variété corse des sixties, du yéyé baigné par la Méditerranée, avec la pop italienne bien plus que Sylvie Vartan comme grande sœur. Mais tout cela restait jusqu’ici du domaine du personnel et affleurait très timidement dans les chansons de Barbara Carlotti.