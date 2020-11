Sun Ra Arkestra et Drexciya, égaux délires

Sun Ra Arkestra, Swirling (Strut Records, 2020)



Cette semaine d’élection américaine, d’attaques terroristes et de reconfinement ne serait-elle pas une bonne cliente pour une retraite vers Saturne ? Toujours là pour satisfaire leurs abonné·e·s, Les Jours vous présentent donc Swirling, le nouvel album du Sun Ra Arkestra, le premier en vingt ans mais au moins le deux-centième enregistrement d’une discographie où on compte en kilos plutôt qu’en heures de musique. Soit une heure et trente-trois minutes de jazz qui swingue autant qu’il gratte et propose ni plus ni moins que d’emmener ses auditeurs voyager dans le cosmos pour réaliser à quel point les Terriens sont fatigants. Et on reste polis.

L’histoire de ce collectif au personnel très changeant, aujourd’hui emmené par le saxophoniste Marshall Allen, 96 ans, commence dans les années 1930 lorsque son créateur, l’Américain Sun Ra, né Sonny Blount en Alabama en 1914, a commencé à développer sa propre musique. Impossible de faire ici une biographie qui rendrait compte de la vie folle de ce personnage unique, élève doué né dans une Amérique qui ne voulait pas des Noirs, pianiste encore plus doué parti vers le Nord et Chicago pour fuir le racisme violent de son Sud natal, fasciné par les big bands de Duke Ellington et Fletcher Henderson, à qui l’Arkestra rend hommage encore aujourd’hui en conservant une sévère discipline de groupe.