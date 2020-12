Low et The Waitresses déchantent Noël

Low, Christmas (Tugboat Records, 1999)



Non pas que l’on aime les marronniers aux Jours, ces sujets qui reviennent systématiquement chaque année et permettent de remplir les pages des journaux sans effort – le poids des cartables, le chien de l’Élysée, les francs-maçons – , mais l’album de Noël est un genre musical tellement vaste qu’il mérite bien un Face A, face B une fois par an. À Noël, tant qu’à faire, puisqu’on est dans l’ambiance, que les champs ont revêtu leur blanc mant… Ah non, il fait 12 degrés, c’est vrai. Préférons donc, cette année, après le plan marketing hypercalorique de Mariah Carey l’an dernier (lire l’épisode 28, « Tout ce que je veux pour Noël, c’est Mariah Carey (et Phil Spector) »), un Noël beau à pleurer mais un peu triste aussi, chrétien mais cynique. Le Christmas de Low, ci-devant trio de Duluth, Minnesota.

Paru en 1999, ce mini-album de huit titres était avant tout un petit objet pour les fans, vendu lors des concerts du moment et pas spécialement destiné à avoir une autre vie. Low, constitué par le couple Alan Sparhawk et Mimie Parker, accompagné à l’époque par le bassiste Zak Sally, y compilait quelques morceaux de Noël éparpillés dans les années précédentes sur des compilations au tirage limité.