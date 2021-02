Camélia Jordana et Daniel Balavoine, leurs voix, leurs batailles

Camélia Jordana, Facile x Fragile (Dhaouw Productions, 2021)



C’est son moment et il n’est pas volé. Avec son quatrième album, le double Facile x Fragile, Camélia Jordana, 28 ans, écrit son récit grand public sans effacer tout ce qu’elle est en musique et en dehors de la musique. La variété en français en a vraiment besoin pour aider à refermer une trop longue période où la musique populaire – un temps en crise économique – se devait de n’être qu’un loisir sympathique, éviter le propos politique ou social. Dans ce sens, Facile x Fragile est le bienvenu, et en plus c’est un bon disque disparate divisé en deux parties comme le jour et la nuit, entre des chansons « faciles » composées en studio avec des auteurs, producteurs et chanteurs à la mode (Renaud Rebillaud, Koda, Dadju, Soolking) et un disque de mélodies « fragiles » enregistrées à la maison en solitaire, moins polies et moins directes.

Il faudrait vraiment faire semblant pour considérer que tout cela est nouveau chez elle, qui se cognait déjà Jean-François Copé, alors président du groupe UMP (actuel LR) à l’Assemblée nationale, en 2010 à la télévision sur l’interdiction de la burqa. C’était tout juste au lendemain de son surgissement médiatique et musical dans la septième saison de Nouvelle Star, où on voyait déjà une grande chanteuse capable d’imposer son phrasé très jazz à des chansons déjà épuisées.