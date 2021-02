Black Country, New Road et Black Ox Orkestar, klezmer agité

Black Country, New Road, For the First Time (Ninja Tune, 2021)



En 2019, un groupe de sept Britanniques au nom qui ne dit rien, qu’ils ont pêché au hasard sur Wikipédia, a débarqué avec deux chansons aventureuses autant qu’énervantes. Dans Athens, France et Sunglasses, Black Country, New Road (BCNR) jouait un rock héritier des années 1990, mêlé de saxophone free-jazz et de violon klezmer, dans des constructions encore naïves, une fanfare lycéenne prétentieuse qui n’avait pas encore appris à enlever des choses dans sa musique. Deux ans après, on retrouve enfin le septet avec un premier album, le bien nommé For the First Time, qui essaye d’être le vrai départ d’un groupe qui a failli se cramer les ailes faute de partir trop vite, trop fort.

Black Country, New Road s’est formé sur une déception violente : l’explosion, en 2018, du groupe Nervous Conditions suite à des accusations détaillées d’agressions sexuelles contre son chanteur. Sans attendre, le reste du groupe a décidé de partir de son côté pour préserver l’amitié et le travail accompli par ces musiciens originaires de la région de Cambridge depuis leur enfance ou leurs études. La musique de BCNR est ainsi la continuité directe de celle de Nervous Conditions, soit des chansons alambiquées qui vrillent selon la minute en fanfare noire sur batterie syncopée ou en rock poussé par la voix d’Isaac Wood, devenu chanteur par défaut et qui tente d’exister sans éviter, parfois, d’en faire trop dans la fragilité surjouée.