C. Tangana et Niño de Elche, trips espagnols

C. Tangana, El Madrileño (Sony Music España, 2021)



Merci Rosalía, de la part de tous les auditeurs et auditrices du troisième album de C. Tangana, El Madrileño. Car on ne doute pas que le succès international de la Catalane, rénovatrice du flamenco en compagnie notamment du jeune rappeur, a libéré ce dernier et permis sa bascule désinhibée vers une musique qui puise dans tous les viviers musicaux traditionnels de l’Espagne et du monde latino. On n’attendait pas C. Tangana à cet endroit en 2021 et c’est ce qui rend ce El Madrileño très intéressant.