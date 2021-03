Nappy Nina et Roxanne Shanté sonnent le rap, elles

Nappy Nina, Double Down (LucidHaus, 2021)



irDe que le rap a pris le pouvoir dans le monde de la musique est une tarte à la crème longuement explorée sur Les Jours (lire l’épisode 6 de La fête du stream, « Rappeurs, les nouveaux yéyés du stream »). Il domine sur presque toutes les plateformes de streaming, écrase toutes les autres musiques en roulant des chiffres d’écoute qui gonflent sans cesse. Pourtant, dire rap ne veut pas dire grand-chose tant le genre est foisonnant, et tous les raps ne bénéficient pas de cet appel d’air. Loin de là. Prenez la talentueuse rappeuse américaine Nappy Nina, dont la plupart des titres plafonnent à 10 000 ou 20 000 écoutes sur Spotify. La révolution du streaming récompense fort ce qui marche facilement, ceux et celles qui arrivent à se faire voir sur les réseaux sociaux et dans les playlists à la mode. Les autres, qui forment le vaste underground de la musique, restent invisibles. Même dans le rap.



Simone Bridges, alias Nappy Nina, fait fièrement partie de cet underground, elle a même ça dans le sang. À Oakland où elle a grandi, dans la baie de San Francisco, son père est un disc-jockey, un journaliste et un organisateur de concerts bien connu dans le monde du jazz, et les musiciens ont toujours défilé dans la maison familiale.