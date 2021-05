Benjamin Bleuez et Jérôme Minière, Français des jeux

Benjamin Bleuez, Quatorze jours (La Souterraine, 2021)



À vrai dire, la surprise est assez rare dans la vie d’un journaliste musical. Si le travail de défrichage est fait, si l’on écoute beaucoup et si l’on fréquente les festivals, les disques qui arrivent au courrier ou dans la boîte mail sont très majoritairement déjà attendus – en bien ou en mal. Il y a même comme une règle de l’emmerdement maximum qui s’est instaurée dans le petit monde qui fait de la musique son métier : on est abreuvés des disques sur lesquels on n’a pas forcément envie de passer du temps mais il faut déployer une énergie conséquente pour mettre la main sur les artistes qui sont vraiment excitants. Mais, parfois, sorti d’un mail de plus, il y a un disque qui surgit et prend vie sans qu’on l’attende le moins du monde. Il n’était pas là, puis il est là tout d’un coup et s’installe dans les écoutes. C’est l’histoire du nouvel album de Benjamin Bleuez, Quatorze jours, qui mérite bien plus que de sortir de son anonymat.



Quatorze jours est un disque au croisement du confinement et de l’Oulipo, ce club informel né dans les années 1960 autour de Raymond Queneau et George Perec à partir d’un principe : se donner une contrainte forte aide à mieux créer. Pour ces sept chansons, Benjamin Bleuez s’est ainsi imposé un timing qui allait bien avec l’enfermement subi de 2020, composer et enregistrer une chanson en deux semaines (d’où le titre du disque) puis passer à la suivante sans se retourner.