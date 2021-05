Mdou Moctar et les moissons du Sahel

Mdou Moctar, Afrique Victime (Matador, 2021)



Tout le monde ne l’a pas forcément vu venir, mais en dix années sans artifices, avec sa seule guitare et le son incroyable qu’il en sort, le Nigérien Mdou Moctar est devenu le nouvel ambassadeur de la musique du Sahel. À la place de son compatriote Koudédé, mort en 2012 dans un accident de voiture, mais de Bombino probablement aussi, trop vite avalé par la machine rock américaine. Plus que l’ancien et trop sage Afel Bocoum (lire l’épisode 62, « Afel Bocoum et Marvin Pontiac chassent leurs fantômes ») également, même si ce dernier assure le lien essentiel avec l’époque glorieuse d’Ali Farka Touré. Naviguant à sa façon au milieu de ce beau monde, Mdou Moctar s’échappe aujourd’hui avec son cinquième album depuis 2011.

Afrique Victime est un disque suspendu entre deux continents. Désormais signé sur le label américain Matador, c’est le bassiste de Washington Mikey Coltun, qui joue depuis des années avec Mdou Moctar, qui a enregistré l’album en contournant le cadre trop strict du studio où le guitariste nigérien ne s’est jamais senti à l’aise. Capté sur la route entre deux concerts à travers le monde, lors de séances mêlant compositions et improvisations, Afrique Victime a ensuite été découpé et assemblé en une collection de chansons forcément un peu à l’étroit.